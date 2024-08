170 tatuazhe me yje (dhe kuptimet e tyre): 19 lloje

Yjet janë ndër simbolet më të vjetër të shumë kulturave, feve dhe sistemeve të besimit në botën tonë, duke e bërë këtë imazh një nga më të fuqishmit në botë. Këto kuptime mund të jenë gjithashtu personale: për shembull, ju mund të dëshironi të bëni një tatuazh yll për të simbolizuar një qëllim specifik që po përpiqeni të arrini ose diçka që keni arritur.

Yjet shpesh kombinohen me imazhe dhe simbole të tjera për të rritur kuptimin e një tatuazhi individual dhe për të krijuar një dizajn më kompleks dhe interesant. Tatuazhet me yje gjithashtu mund të vizatohen në një stil që përfaqëson një kulturë të veçantë duke e lidhur imazhin me një kohë, vend ose kulturë të caktuar. Cilido dizajn tatuazhi yll që zgjidhni, mund të jeni i sigurt se do të jetë i veçantë dhe unik!

Historia e tatuazheve të yjeve

Tatuazhet e yjeve kanë një histori të lashtë dhe interesante që shtrihet në shumë kultura dhe epoka. Në kultura të ndryshme, ylli ka simbolizuar koncepte të ndryshme si udhëzim, mbrojtje, ndriçim shpirtëror, mençuri dhe madje edhe fat të mirë. Këtu janë disa fakte interesante rreth historisë së tatuazheve të yllit:

Egjipti i lashte: Ylli ishte një simbol i hyjnisë dhe ndriçimit shpirtëror. Egjiptianët përdorën yllin si një simbol të mbrojtjes nga e keqja dhe një kujtesë e rrugës shpirtërore. Grekët dhe Romakët e Lashtë: Ylli ishte i lidhur me perënditë dhe heronjtë. Për shembull, ylli me pesë cepa, ose pentagrami, ishte një simbol i perëndeshës Athena. Kinë: Në kulturën kineze, ylli lidhej me fatin dhe fatin. Tatuazhet e yjeve kanë qenë të njohura në mesin e njerëzve që besojnë në astrologji. Tatuazhet e yjeve në kulturën moderne: Me ardhjen e tatuazheve në kulturën perëndimore, ylli është bërë një motiv popullor. Shpesh shoqërohet me ëndrra, shpresa dhe dëshira. Këto tatuazhe mund të kenë stile dhe kuptime të ndryshme në varësi të dizajnit dhe kontekstit.

Tatuazhet me yje mund të bëhen në stile të ndryshme, nga të thjeshta dhe minimaliste në komplekse dhe plot ngjyra. Ato mund të kenë kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm, duke pasqyruar besimet, ëndrrat dhe rrugën e tyre të jetës.

Kuptimi i tatuazhit të yllit

Në përgjithësi, shumica e modeleve më të njohura të yjeve do të kenë kuptimet e mëposhtme:

Dëshirë / dëshirë

arritje

sukses

Fat

unike

Bilanci

personalitet

I mbijetuar kancerit të gjirit

Anëtar i Marinës ose Rojës Bregdetare

I apasionuar pas lojërave video

Transformimi / besimi fetar

Variacionet e vizatimeve të yjeve

1. Tatuazh me yll të vogël

Një tatuazh me yll të vogël mund të ketë shumë kuptim - në fund të fundit, ylli është një nga simbolet më të rëndësishme të kulturave dhe feve në botë! Shtimi i efekteve të gazuara mund të tregojë personalitetin tuaj të ndezur ose të tregojë se keni bërë diçka të rëndësishme ose kuptimplote në jetën tuaj.

2. Tatuazh i një ylli qitjeje ose komete.

Yjet ose kometat në rënie, për ta thënë mirë, shpesh janë simbole të fatit të mirë. Kjo është arsyeja pse një model tatuazhi yll mund të jetë një shenjë e fatit tuaj.

3. Tattoo Filipine dielli dhe yjet (tre yje dhe një diell).

Ky imazh, i cili shfaqet në flamurin e Filipineve, është një tatuazh i njohur me njerëzit me prejardhje ose trashëgimi filipinase ... Në këtë imazh, dielli ka tetë rreze, secila përfaqëson një krahinë në Filipine, dhe secili nga tre yjet që përfaqësojnë një nga tre grupet kryesore ishullore në Filipine.

4. Tatuazh në formën e një ylli kelt.

Ashtu si tatuazhet e yjeve fisnorë, tatuazhet e yjeve kelt janë një përzierje e dy elementeve klasikë të tatuazheve - yjeve dhe stilit kelt - në një dizajn të madh. Me një tatuazh yll të frymëzuar nga keltët, ju mund të përfaqësoni trashëgiminë tuaj ose të nënvizoni kuptimin e ndërlidhjes dhe pafundësisë me një endje të veçantë të frymëzuar nga keltët.

5. Tatuazh yll deti kuq e zi.

Një nga tatuazhet më të zakonshëm të yjeve me ngjyra është ai me yll kuqezi , e cila është shumë e popullarizuar me Marinën Amerikane dhe Rojet Bregdetare. Ky dizajn i veçantë yjesh kombinon formën e yllit me pesë cepa të flamurit amerikan me ngjyrat alternative të zeza dhe të kuqe të busullës që gjenden në tabelat detare. Ky tatuazh yll gjithashtu simbolizon kthimin në shtëpi të marinarit të zhdukur.

6. Ylli rozë i tatuazhit.

Tatuazhi me yll rozë shpesh simbolizon luftën e një personi me kancerin e gjirit dhe është një alternativë e shkëlqyer për tatuazhin tradicional me shirit rozë. Natyrisht, kur alternohet me të zezën, në stilin e një tatuazhi yll deti, ylli rozë pothuajse bëhet "punk rock" ose simbol "alternativ" i betejës me kancerin e gjirit, duke i dhënë tatuazhit të yllit një kthesë unike. dizajni

7. Tatuazh me një yll ngjyrë vjollce.

Një tatuazh me yll ngjyrë vjollce është një mënyrë për të përfaqësuar personalitetin tuaj përmes ngjyrës dhe simbolikës natyrale të yllit. Vjollca është një kombinim i energjisë së ashpër të së kuqes dhe stabilitetit të qetë të ngjyrës blu; Kështu, vjollca përfaqëson një ekuilibër të elementeve dhe emocioneve. Kjo mund të mos jetë gjendja natyrore e shumicës së njerëzve, por ylli personifikon kryesisht dëshirat dhe aspiratat. Kjo është arsyeja pse simbolika e kombinuar e ekuilibrit të purpurt dhe dëshira natyrore e yllit e bën këtë dizajn tatuazhin e përsosur për ata që kërkojnë paqe mendore dhe ekuilibër.

8. Yjet e tatuazheve dhe zebra.

Në simbolikën e kafshëve, zebra mishëron ekuilibrin, individualitetin dhe lirinë. Plagët e tij e lejojnë atë të fshihet në barin e gjatë të rrafshinave afrikane, duke u fshehur nga grabitqarët dhe duke siguruar mbrojtje për kafshën. Ata që shpresojnë të kombinojnë simbolikën e fuqishme të kësaj kafshe me simbolikën po aq të fuqishme të yllit mund ta bëjnë këtë në disa mënyra.

9. Tatuazh flutur dhe yll

Fluturat shpesh shihen si simbole të rilindjes; prandaj, shoqërimi i këtyre insekteve metamorfozuese me yjet mund të krijojë një imazh unik që do të simbolizojë si rilindjen ashtu edhe ndjekjen e qëllimeve të caktuara të përfaqësuara nga yjet.

10. Tatuazhet e yjeve dhe reve.

Retë simbolizojnë gjëra të ndryshme. в i ndryshëm kulturat dhe mitologjitë. Për shembull, në mitologjinë greke dhe romake, retë ishin shtëpia e perëndive, dhe shumë njerëz sot besojnë se retë simbolizojnë dështimin ose rrezikun e afërt. Sidoqoftë, në varësi të asaj që dëshironi të përfaqësojnë retë, tatuazhet tuaja me yje dhe re do të kenë një nga kuptimet e ndryshme. Për shembull, një vizatim që tregon yjet në një qiell plot re të stuhisë do të tregojë se keni kaluar kohë të vështira për të arritur qëllimet tuaja. Një dizajn tjetër, i cili përmban yje të verdhë të ndritshëm në një fushë me re të bardha, do të thotë që ata që keni humbur janë në një botë më të mirë.

11. Lule dhe yll tatuazhi.

Lulet mund të simbolizojnë rritjen dhe zhvillimin; kjo është arsyeja pse përfshirja e këtij imazhi në modelin e tatuazheve të yjeve është një mënyrë e shkëlqyeshme për të shtuar një nivel kuptimi. Yjet shpesh përdoren për të përfaqësuar qëllimet dhe aspiratat, kështu që kombinimi i të dyjave mund të reflektojë rritjen personale që keni arritur drejt qëllimeve tuaja. Për shembull, zambakët përfaqësojnë pjellorinë në kulturat e lashta greke dhe egjiptiane ; Kjo është arsyeja pse një vizatim i një zambaku dhe një ylli mund të përfaqësojë një grua dhe fëmijën e saj.

12. Tatuazh i kafkës dhe yllit

Ky tatuazh mund të simbolizojë kapërcimin e vdekjes ose kapërcimin e traumave, pasi kafka shpesh simbolizon vdekjen dhe ylli simbolizon përmbushjen e një detyre të vështirë. Një vizatim tjetër mund të tregojë flamurin e famshëm të piratëve, që përshkruan një kafkë mbi një yll në një stil detar: mund të zbulojë dualitetin e forcave që qeverisin jetën tonë: dëshirën për liri ose përmbushjen e asaj që pritet prej nesh.

13. Tatuazh zanash dhe yjesh

Ky tatuazh yll mund të jetë mjaft femëror dhe shpesh tregon imagjinatën ose dëshirën e përdoruesit për një realitet më të mirë. Një vizatim i mundshëm i zanave dhe yjeve mund të përfaqësojë një zanë të ulur në një hënë të hënë me yje vezullues para saj: fakti që zana dëshiron diçka më shumë mund të shihet në fytyrën e saj të ulur, dhe yjet do të simbolizonin ëndrrën e tij për të ardhmen Me Një tjetër dizajn më fantastik i tatuazheve është një zanë që fluturon mes yjeve për të treguar që ju besoni në veten tuaj dhe në përparimin tuaj drejt qëllimeve tuaja.

14. Tattoo zemra dhe ylli

Një tatuazh me zemër dhe yll është një deklaratë veçanërisht qesharake, pozitive dhe e lezetshme për botën: jeta është e bukur dhe ju shihni më të mirën në gjërat dhe njerëzit!

15. Tatuazh me një yll dhe lisa.

Shtimi i yjeve në një tatuazh zvarritës mund t'i shtojë kuptim dhe interes vizual atij. Ka disa mënyra për të shtuar yje në një dizajn të bimëve ngjitëse; për shembull, në vend të gjetheve ose luleve, mund të vendosni yje në bimë: kjo mund të tregojë qëllimet që keni arritur. Ky tatuazh mund të përditësohet me kalimin e viteve për të pasqyruar të gjithë përparimin tuaj!

16. Ylli i tatuazheve dhe zaret.

Zaret mund të simbolizojnë bastet, rrezikun dhe fatin. ... Një tatuazh me zare pranë një ylli yll mund të jetë një model tipik në kulturën detare: shumë marinarë, piratë dhe oficerë detarë luanin zare dhe lojëra të tjera të lojërave të fatit, ndërsa ishin larg në udhëtime të gjata.

17. Tatuazh kryq dhe yll

Marrja e një tatuazhi me kryq dhe yll mund të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme për të kujtuar një të dashur që keni humbur dhe për të treguar besimin tuaj se një ditë do të ribashkoheni (si imazhi i krishterë i kryqit). Një mënyrë për të personalizuar këtë tatuazh është të shtoni inicialet e secilit person ose datën e lindjes brenda ose rreth yllit, ose të vendosni një mesazh si "Pusho në Paqe" i shkruar nën kryq.

18. Tattoo Star of David

Ylli i Davidit - një simbol i rëndësishëm i Judaizmit. Në Gjermaninë naziste, hebrenjve u kërkohej të mbanin këtë simbol të qepur në rrobat e tyre, në mënyrë që të identifikoheshin në çdo kohë. Ky është tatuazhi i përsosur për këdo që kërkon të shfaqë besimin e tij hebre. Mund të personalizohet lehtësisht për të shfaqur besimin tuaj personal dhe përmbajtjen e bindjeve tuaja. Për shembull, një dizajn unik i tatuazheve Star of David mund të jetë një shkronjë hebraike ose një fjalë e shkurtër brenda një ylli. Mund të jetë një fjalë ose ide që është e rëndësishme për ju, ose inicialet e dikujt që keni humbur.

19. Ylli i ndezur i tatuazhit

Zjarri mund të tregojë agresion, zemërim, dëshirë, transformim dhe ndryshim, si dhe dëshirën tuaj për të arritur qëllimet tuaja me çdo kusht. Kombinimi i yjeve dhe flakëve në një model tatuazhi mund të demonstrojë se keni arritur suksesin tuaj ose se keni kaluar nëpër flakën e jetës dhe jeni edhe më të fortë se më parë.