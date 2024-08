Engjëlli numër 48 - Numerologjia engjëllore. Sekreti i engjëllit numër 48.

Engjëlli numër 48

Engjëlli numër 48 përbëhet nga një kombinim i energjisë dhe atributeve të numrave 4 dhe 8. Engjëlli numër katër mbart vlerat e ndershmërisë dhe së vërtetës, arritjes dhe suksesit, vlerave realiste, punës së palodhur dhe vendosmërisë, punës së palodhur dhe praktike, si dhe ndërtimin e një themeli të fortë si për të ardhmen tuaj, ashtu edhe për të ardhmen tuaj dhe të tjerët. Numri 4 gjithashtu i referohet pasioneve tona dhe asaj që na shtyn të veprojmë. Nga ana tjetër, engjëlli numër 8 rezonon me shkencën përmes përvojës jetësore, besueshmërisë dhe pavarësisë, mençurisë dhe forcës së brendshme, realizimit të prosperitetit dhe pasurisë përmes ligjit të tërheqjes, Karma - ligji shpirtëror universal në Univers - shkak dhe pasojë. , jepni dhe merrni.

Engjëlli numër 48 mbart një mesazh nga engjëjt tuaj se një cikël ose një fazë në jetën tuaj po i vjen fundi. Megjithatë, së shpejti do të shpërbleheni për punën tuaj të palodhur. Mos kini frikë nga mungesa apo humbja e çfarëdo lloji, pasi fundi i afërt ju paralajmëron një fillim të ri dhe një mundësi dhe mundësi më të madhe. Sukseset dhe arritjet tuaja do t'ju sjellin bekime dhe do t'ju shpërblejnë në shumë mënyra.

Engjëlli numër 48 mund të sugjerojë që engjëjt e prosperitetit janë përreth jush dhe do t'ju shoqërojnë ndërsa kaloni ndryshimet pozitive të ardhshme në jetën tuaj. Engjëjt po ju kërkojnë të largoni frikën për situatën tuaj financiare dhe t'i shndërroni ato në energji të lehta. Nuk keni asgjë për t'u frikësuar sepse gjithçka që ju nevojitet do t'ju ofrohet.

Numri 48 mbart mesazhin se vendosmëria dhe puna e palodhur që keni bërë për të jetuar jetën tuaj vetëm në mënyrën tuaj, sipas bindjeve dhe bindjeve tuaja, ju ka sinkronizuar plotësisht me misionin tuaj shpirtëror dhe qëllimin e Zotit në jetë. Kështu, jeta juaj do të rrjedhë me bollëk dhe prosperitet për aq kohë sa ju vazhdoni dhe vazhdoni në rrugën tuaj të zgjedhur. Besojuni mbështetjes engjëllore dhe udhëzimit që ata ju japin përmes së cilës ju udhëheqin. Mos harroni se shpesh do t'i ndjeni instinktivisht.

Numri i engjëllit 48 i referohet gjithashtu numrit 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. Drita në mua i përkulet dritës në ty.