Ky detoks pas verës është rinisja që i nevojitet lëkurës suaj për vjeshtë

Edhe pse vera teknikisht zgjat deri në fund të shtatorit, ta pranojmë, jozyrtarisht të gjithë i thonë lamtumirë sezonit pas ditës së punës. Në krye të listës së detyrave për përgatitjen e vjeshtës? Dhurojini lëkurës tonë një dashuri shumë të nevojshme pas sezonit të kënaqësisë verore. Merrni parasysh: dështimet e shpeshta në pishina me klor, tre muaj nga çdo gjë rozë dhe ndoshta edhe shumë duke bërë banja dielli. Edhe pse jemi në mirëbesim aplikuar krem ​​kundër diellit gjithë verën, gjëra të tilla si poret e bllokuara, lëkurë të thatë, dëmtimi nga dielli dhe buzët e plasaritura janë shpesh një shqetësim deri në fund të gushtit. Për fat të mirë, gjithçka që duhet për të rivendosur ngjyrën tuaj janë disa ndryshime në rutinën tuaj aktuale të kujdesit të lëkurës verore. Keni nevojë për një udhëzim të vogël? Lexoni për këshilla se si të pastroni lëkurën tuaj pas verës.

Poret e pastra të thella

Pas muajsh moti të nxehtë dhe të lagësht, me siguri keni vënë re djersën, papastërtitë dhe vajin të grumbullohen në sipërfaqen e lëkurës tuaj. Djersa juaj, e përzier me grimin dhe ndotjen, mund të dëmtojë fytyrën tuaj dhe të shkaktojë bllokim të poreve. Për të përmirësuar pamjen e poreve dhe për të parandaluar shpërthimet, pastrojeni fytyrën me një maskë pastruese. Një nga të preferuarat tona është maska ​​për pastrimin e poreve të thella të tokës së rrallë të Kiehl, e cila është formuluar me argjilë të bardhë Amazoniane për të ndihmuar në pastrimin e lëkurës, largimin e papastërtive, reduktimin e prodhimit të sebumit dhe shtrëngimin e dukshëm të poreve.

Hidratoni, hidratoni, hidratoni

Seriozisht, ne jemi serioz. Po flasim për kremrat e natës, kremrat e ditës, kremrat me SPF, vajrat, kremrat e trupit... sa më shumë, aq më mirë. Klori, uji i kripur dhe rrezet UV mund ta thajnë lëkurën tuaj, ndaj mos kini frikë të aplikoni krem ​​hidratues. Kremi hidratues CeraVe ka një strukturë të pasur por jo të yndyrshme dhe është i mbushur me përbërës të dobishëm si acidi hialuronik hidratues dhe ceramide për të ndihmuar në riparimin dhe ruajtjen e barrierës natyrore të lëkurës. Mund të përdoret gjithashtu në fytyrë dhe trup.

Riparimi i çdo dëmtimi ekzistues nga dielli

Sapo shkëlqimi juaj i verës të fillojë të zbehet, mund të filloni të vini re disa shenja të dëmtimit të diellit - mendoni për njolla të reja, pika të errëta ose ton të pabarabartë të lëkurës. Për fat të keq, ju nuk mund të ktheni dëmin e shkaktuar nga rrezet UV (kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të aplikoni krem ​​kundër diellit çdo ditë), por mund të ndihmoni në minimizimin e shenjave të dukshme të dëmtimit të diellit në sipërfaqen e lëkurës me një serum vitaminë C si La Roche. -Serumi i fytyrës Posay 10% Pure Vitamin C. Ai barazon tonin dhe strukturën e lëkurës, duke e lënë atë të lëmuar dhe të hidratuar.

Përdorni antioksidantë dhe krem ​​kundër diellit

Dëmtimi nga dielli mund të ndodhë gjatë gjithë vitit, madje edhe në vjeshtë dhe dimër, ndaj mos e anashkaloni kremin kundër diellit. Shikoni La Roche-Posay Anthelios Melt-In Sunscreen SPF 100 për mbrojtje maksimale dhe është i përshtatshëm për të gjitha llojet e lëkurës, duke përfshirë lëkurën e ndjeshme. Për mbrojtje shtesë kundër agresorëve mjedisorë dhe për të minimizuar shenjat e dukshme të plakjes, kombinoni kremin tuaj kundër diellit me një serum të pasur me antioksidantë si SkinCeuticals CE Ferulic.

Eksfoloni lëkurën tuaj

Eksfolimi është gjithmonë i rëndësishëm, por veçanërisht i nevojshëm kur po përpiqeni të rivendosni lëkurën tuaj pas një sezoni të gjatë dhe të djersitur. Një nga të preferuarit tanë janë jastëkët për rinovimin e lëkurës ZO Skin Health. Është një eksfoliues kimik që largon qelizat e vdekura të lëkurës nga sipërfaqja e lëkurës, redukton yndyrën e tepërt duke qetësuar dhe qetësuar lëkurën. Për trupin, provoni Kiehl's Gentle Exfoliating Body Scrub. Ky pastrim i këndshëm trupi largon në mënyrë efektive qelizat e vdekura të lëkurës nga sipërfaqja e lëkurës pa e tharë tepër atë. Me grimcat eksfoluese të bërthamave të kajsisë dhe zbutësve, lëkura bëhet e butë dhe e lëmuar.

Trajtoje veten

Luftoni buzët e thata duke përfshirë një skrab eksfolues buzësh në rutinën tuaj për të ndihmuar në heqjen e lëkurës së thatë dhe të krisur në buzët tuaja dhe për t'i përgatitur ato për hidratim të mëtejshëm. Pasi të keni eksfoluar buzët, jepini lagështinë e nevojshme me një balsam buzësh ushqyes, shkop, ngjyrë (çfarëdo që ju preferoni) që përfshin përbërës të tillë si vitamina E, vajra ose aloe vera. Për shembull, provoni Balsam buzësh Nourishing Absolue Precious Cells Lancôme, i formuluar me vitaminë E, mjaltë akacie, dyllë blete dhe vaj të farës së trëndafilit për të reduktuar shfaqjen e linjave të imta dhe rrudhave rreth buzëve, duke i lënë ato të lëmuara, të hidratuara dhe të ngopura.