47 ide tatuazhi për kujtimin e djalit të vdekur

47 ide tatuazhesh nga të cilat duhet të frymëzoheni dhe të inkurajoni veten që ta mbani atë dikë të veçantë në trupin tuaj përgjithmonë. Pra, është një ide e mrekullueshme që do të vazhdoni të shijoni këto ide të lezetshme tatuazhesh më poshtë dhe që mund të zgjidhni dizajnin perfekt për veten tuaj.

Fëmijët janë njerëzit më të rëndësishëm në botë, dhe kur u mungojnë, zemrat tona thyhen dhe trishtohen shumë. Nëse keni një fëmijë të vdekur që dëshironi ta mbani mend në një mënyrë të veçantë, është një ide e mrekullueshme ta bëni Tatuazh në nder të tij, i cili simbolizon dashurinë tuaj për të dhe sa i rëndësishëm është ai për ju, pavarësisht faktit se ai tashmë është në perëndim në këtë botë. Prandaj, sot në këtë blog ne duam t'ju lëmë disa ide. tatuazhe krijuese Kjo do t'ju ndihmojë të gjeni modelin e përsosur për t'i kujtuar fëmijës tuaj se ata janë zhdukur dhe t'i nderoni ashtu siç e meritojnë. Prandaj, ne ju këshillojmë që të vazhdoni të shijoni këtë blog të mrekullueshëm dhe secilën nga idetë e tatuazheve për djalin tuaj të vdekur që ne ndajmë këtu.

Një tatuazh krijues në kujtim të një fëmije që nuk është më në këtë botë. Ky është një dizajn shumë kompleks dhe kërkon një artist profesionist të tatuazheve për ta përfunduar atë.

Dizajni realist i tatuazheve të babait dhe djalit që mbajnë duart për t'i kujtuar djalit tuaj se ai nuk është më me ju në këtë botë. Ky është një dizajn i mrekullueshëm që mund ta bëni vetë nëse humbni fëmijën tuaj.

Dizajn i bukur i duarve të djalit dhe babait në kujtim të djalit që ndërroi jetë. Ky dizajn gjithashtu shton një datë, e cila mund të jetë lindja ose vdekja, dhe emrin e foshnjës tuaj.

Një tatuazh në kujtim të djalit të vdekur, duke kombinuar një frazë të veçantë me zogjtë që fluturojnë lirshëm. Ky version përdor frazën: "Përgjithmonë në zemrën time", dhe kjo është një frazë shumë e veçantë dhe kuptimplote.

Një tatuazh me emrin e vajzës suaj të vdekur dhe një tullumbace për t’i kujtuar vajzës tuaj se ajo nuk është më dhe ju mungon shumë. Ky është një dizajn i lezetshëm që do t'ju frymëzojë.

Nëse doni të mbani mend vajzën tuaj të vdekur, është një ide e mirë të bëni një tatuazh në një fotografi të saj që ju pëlqen vërtet. Ky është një shembull i shkëlqyer.

Një tatuazh i veçantë i pemës së jetës, që simbolizon dashurinë për familjen dhe kujtimin e djalit të zhdukur.

Tatuazh në kujtim të djalit që nuk është më në këtë botë. Ky është modeli krijues i këmbëve të foshnjës tuaj.

Një tatuazh i kombinuar për të kapur duart dhe përkujtuar djalin tuaj që nuk ekziston më.

Dizajni i bukur i tatuazheve të babait që përqafon djalin. Ky është një dizajn i bukur për të kujtuar një fëmijë që nuk është më në këtë botë.

Tatuazhi i gjurmëve të këmbëve kombinohet me rrahjet e zemrës. Ky vizatim është një burim i madh frymëzimi për të kujtuar një fëmijë të vdekur duke zëvendësuar gjurmët e qenve që shfaqen në vizatim me ato të fëmijës tuaj.

Kryqet janë gjithmonë një ide e shkëlqyer e tatuazhit të lëkurës, dhe nëse doni të mbani mend një fëmijë të vdekur, ky është një shembull i asaj që mund të bëni.

Ky tatuazh është shumë i madh dhe frymëzues dhe është një orë e krijuar për të kujtuar datën e vdekjes së djalit tuaj dhe kështu ta mbani mend gjithmonë atë.

Një tatuazh i simbolit të pafundësisë i kombinuar me emrin e fëmijës suaj të vdekur është një ide e mrekullueshme për t'u mbajtur mend në një mënyrë të veçantë.

Fjalët gjithmonë i japin jetës tuaj një prekje të veçantë dhe bëni një tatuazh me një frazë që ju pëlqen vërtet dhe do t'ju bëjë të mbani mend se fëmija juaj është një ide e mirë. Kjo frazë është e mrekullueshme nëse fëmija juaj nuk është më me ju.

Ky tatuazh është një shembull i veçantë nëse djali juaj ka vdekur dhe ju doni ta mbani mend atë me një tatuazh krijues.

Ky baba dhe bir që mbajnë duart modelin e tatuazheve simbolizon dashurinë e babait dhe djalit dhe është një ide e shkëlqyer e tatuazhit nëse doni të nderoni djalin tuaj të vdekur.

Ky dizajn tatuazhi kombinon modele me shkronja dhe është i veçantë në nder të djalit tuaj që nuk është më në këtë tokë. Shtë një dizajn krijues që kombinon rrahjet e zemrës së emrit të djalit me një siluetë shumë origjinale babë e bir.

Krahët përfaqësojnë engjëj, dhe nëse fëmija juaj ka vdekur dhe ju doni ta mbani mend atë në një mënyrë të veçantë me një tatuazh, ky dizajn është i përsosur për ju. Shtë një dizajn që kombinon modele të bukura krahësh me një datë të veçantë për ju.

Ky dizajn është shumë krijues dhe do të jetë një burim i madh frymëzimi për ju nëse jeni duke kërkuar të bëni një tatuazh në nder të djalit tuaj të vdekur.

Ky tatuazh është një ide e shkëlqyeshme për të bërë një tatuazh në lëkurë dhe për të kujtuar djalin tuaj të vdekur. Inkurajoni që kjo të bëhet në krahun tuaj ose në çfarëdo pjese të trupit tuaj që dëshironi.

Ky tatuazh është shumë i veçantë dhe është një dizajn që mund t’ju ​​ndihmojë të frymëzoheni nëse doni të bëni diçka të veçantë për të kujtuar fëmijën tuaj.

Një tatuazh i bukur për frymëzim nëse doni të mbani në lëkurën tuaj një fëmijë që nuk është më në këtë botë.

Një tatuazh i lezetshëm i krahut i kombinuar me një datë shumë të veçantë.

Një tatuazh i bukur që do t’ju ​​frymëzojë dhe do t’ju ​​inkurajojë ta aplikoni në lëkurën tuaj nëse doni të vishni fëmijën tuaj dhe foshnjën tuaj në lëkurën tuaj.

Një dizajn real i tatuazheve për të bërë kur doni të mbani mend fëmijën tuaj të vdekur dhe ta mbani me vete në lëkurën tuaj, si dhe në zemrën tuaj.

Krahë të bukur do të bëjnë tatuazhe në lëkurën tuaj dhe do të nderojnë djalin tuaj që nuk është më pranë jush. Shtë një dizajn i thjeshtë me linja të lakuara si personazhe kryesore.

Dizajni krijues i tatuazhit engjëll për të aplikuar tatuazhin në madhësinë që dëshironi dhe në pjesën e trupit që ju pëlqen më shumë.

Tatuazh i zemrës dhe familjes për të kujtuar fëmijën tuaj se ai është zhdukur.

Një dizajn krijues dhe shumë i sofistikuar për të mishëruar veten dhe për të kujtuar djalin tuaj të vdekur. Ky është një tatuazh me orë të rralla i kombinuar me një siluetë të pemës dhe babait dhe birit.

Një tatuazh i bukur i rrahjeve të zemrës i kombinuar me një datë të veçantë dhe emrin e djalit tuaj, i cili nuk është më atje.

Një tatuazh shumë i veçantë që ju frymëzon dhe ju inkurajon ta bëni atë në lëkurën tuaj.

Bëni një tatuazh për ju me një frazë të veçantë që do t'ju bëjë të kujtoni këtë person se kjo nuk është më ideja më e mirë. Ky është një shembull i një fraze të bukur: Unë gjithmonë do t'ju mbaj në kujtesën time ...

Nëse jeni një nga ata që i duan tatuazhet realiste, ky është një shembull i mirë i këtij lloji të tatuazheve, sepse është një kopje e një fotografie të fëmijës suaj që nuk është më në këtë botë.

Një tatuazh me ngjyrë të bukur për të bërë dhe kujtuar personin tuaj të vdekur.

Një tatuazh i bukur dhe i thjeshtë i rrahjeve të zemrës me një zemër shumë të thjeshtë për të kujtuar dhe nderuar fëmijën tuaj.

Dizajni i tatuazhit të siluetit të babait dhe birit të bukur dhe origjinal si një kujtim i djalit tuaj.

Ky dizajn është shumë krijues dhe një ide e mrekullueshme për ta bërë vetë nëse doni të mbani në këmbë një fëmijë që nuk është më me ju. Ky është një tatuazh që kombinon vizatimet me fraza shumë të veçanta.

Alwaysshtë gjithmonë e dobishme të lini shenja në lëkurë, dhe ky është një shembull se si t'i kujtoni fëmijës se ata janë zhdukur.

Një tatuazh shumë i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë nga gjurmët e fëmijës suaj të vdekur.

Modele të bukura tatuazhesh të zogjve që pozojnë në një pemë për t'i kujtuar fëmijës tuaj se ai nuk është më në këtë botë.

Një dizajn i bukur tatuazhi që do t'ju frymëzojë dhe do t'ju japë një ide nëse doni të vishni modelin origjinal në lëkurën tuaj.

Një dizajn i lezetshëm i tatuazheve që do t'ju ndihmojë të frymëzoheni dhe të gjeni një dizajn që do t'ju lejojë të nderoni kujtesën e fëmijës tuaj.

Një tatuazh krijues për t'ju frymëzuar dhe për të marrë një ide nëse doni të vishni një dizajn realist në lëkurën tuaj. Ky është një tatuazh që ju kujton djalin tuaj të vdekur në një mënyrë të veçantë.

Shpresoj që të keni shijuar idetë e tatuazheve për djalin tuaj të vdekur që ne ju japim këtu në këtë blog të mrekullueshëm ...